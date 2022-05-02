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В Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию

В Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию В Украине мобилизация будет продолжена после 24 мая, если того потребует ситуация.
В регионе
2 мая 2022 г. 17:28
В Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию

В Украине мобилизация будет продолжена после 24 мая, если того потребует ситуация.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга.

"Все зависит от обстановки, которая сложится по состоянию на тот момент, когда она должна закончится. Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, то однозначно будет потребность пополнить специалистами наши воинские части. Поэтому руководством будет продолжена мобилизация после 24 мая", - отметил он.

Также, он рассказал о том, что будет ждать военнообязанных, которые получили повестки и выехали заграницу незаконным способом.

"Относительно военнообязанных, которые получили повестки. Если будут выявлены факты, что они выехали за границу незаконным способом, таким образом они уклонились от исполнения своего долга, от прохождения военной службы. За это действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность, то есть эти люди будут уголовно преследоваться в соответствии с законодательством Украины", - рассказал он.

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