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В Украине могут отправить в отставку 8 министров

В Украине могут отправить в отставку 8 министров В Кабмине Украины сразу 8 министров оказались под угрозой отставки.
В регионе
30 января 2023 г. 11:58
В Украине могут отправить в отставку 8 министров

В Кабмине Украины сразу 8 министров оказались под угрозой отставки.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украины.

Сообщается, что уже на следующем пленарном заседании Рады, который состоится в феврале, могут обсудить этот вопрос.

Агентство приводит список министров, которые могут быть освобождены от занимаемых должностей: министры энергетики Герман Галущенко, стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, молодежи и спорта Вадим Гутцайт, ветеранов Юлия Лапутина, образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, экологии Руслан Стрелец, культуры и информполитики Александр Ткаченко.

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