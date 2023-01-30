В Украине могут отправить в отставку 8 министров

В Кабмине Украины сразу 8 министров оказались под угрозой отставки.

В Кабмине Украины сразу 8 министров оказались под угрозой отставки.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украины.

Сообщается, что уже на следующем пленарном заседании Рады, который состоится в феврале, могут обсудить этот вопрос.

Агентство приводит список министров, которые могут быть освобождены от занимаемых должностей: министры энергетики Герман Галущенко, стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, молодежи и спорта Вадим Гутцайт, ветеранов Юлия Лапутина, образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, экологии Руслан Стрелец, культуры и информполитики Александр Ткаченко.