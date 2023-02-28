В Украине могут объявить новую мобилизацию

В Украине допустили мобилизацию еще большего числа граждан.
Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.
"У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", - он, отвечая на вопрос, "достаточно ли у украинских Вооруженных сил людей, в частности пехотинцев".
Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине был продлен 19 февраля еще на три месяца.
14 февраля бывший депутат Рады Илья Кива заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский удвоил план по мобилизации в стране.
"Зеленскому нужен результат <…> Зеленский поставил задачу удвоить план мобилизованных в сутки по Украине", - написал Кива в соцсетях.