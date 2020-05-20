Украина продлила карантин до 22 июня

Кабинет министров Украина продлил общенациональный карантин до 22 июня и постановил с 22 мая перейти ко второму этапу смягчения ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение правительство Украины приняло на заседании.

Однако, пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин будет проходить по "адаптивной модели".

"Это позволит региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания, - пояснил он. - Они также могут ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне".

Согласно сегодняшнему решению правительства, на Украине с 22 мая возобновляется работа общественного городского и пригородного транспорта, откроются отели, за исключением ресторанов и бассейнов на их территории. Разрешается с этого времени также проведение спортивных мероприятий без зрителей. Одновременно правительство решило отсрочить до 25 мая возобновление работы метро и детских садов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.