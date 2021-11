В Украине к процессу переписи населения будет привлечена компания Apple

Украина и Apple подписали меморандум о переписи населения, которая запланировала на 2023 год.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Я горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом", - написал он.

В последний раз перепись населения состоялась в 2001 году, и на тот момент в стране проживали 48 457 000 человек.