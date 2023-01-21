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В Украине из-за взятки задержали замминистра

В Украине из-за взятки задержали замминистра Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский был задержан из-за хищения бюджетных средств. Его пообещали уволить.
В регионе
21 января 2023 г. 23:08
В Украине из-за взятки задержали замминистра

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский был задержан из-за хищения бюджетных средств. Его пообещали уволить.

Как передает Report, об этом в Facebook заявило ведомство.

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств. Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - сказано в сообщении.

Напомним, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взятки.

Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna İnfrastruktur Nazirliyi: “Saxlanılan nazir müavini istefaya göndəriləcək”

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