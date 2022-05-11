В Украине из-за обстрелов РФ эвакуационных колонн погибло 33 мирных жителя

Национальная полиция Украины открыла 74 уголовных производства по обстрелу россиянами эвакуационных колонн.

Национальная полиция Украины открыла 74 уголовных производства по обстрелу россиянами эвакуационных колонн.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексея Сергеева.

В частности, всего зафиксировано 45 обстрелов, где погибли 33 человека, из них пятеро детей.

По его словам, полицейские оказали помощь по эвакуации более 1,5 миллиона граждан.

Также он добавил, что сейчас правоохранительные органы Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей помогают жителям выйти с территории боевых действий и в прохождении "зеленых коридоров".