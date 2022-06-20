В Украине из-за боевых действий ранено свыше 580 детей

В результате боевых действий в Украине погибли 323 ребенка, более 586 – ранены.

В результате боевых действий в Украине погибли 323 ребенка, более 586 – ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Генпрокурора.

"По состоянию на утро 20 июня официальное число погибших детей не изменилось – 323. Возросло количество раненых – 586", –сказано в сообщении.

"Эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 302, Харьковской – 173, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17", - .