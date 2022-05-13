В Украине из-за боевых действий погибли 226 детей

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 226 детей, а 420 получили ранения.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 226 детей, а 420 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15", - сказано в сообщении.