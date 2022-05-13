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В Украине из-за боевых действий погибли 226 детей

В Украине из-за боевых действий погибли 226 детей С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 226 детей, а 420 получили ранения.
В регионе
13 мая 2022 г. 10:01
В Украине из-за боевых действий погибли 226 детей

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 226 детей, а 420 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке 226 children killed in hostilities in Ukraine

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