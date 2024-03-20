В Украине готовят документ о нелегитимности Путина

Верховная Рада Украины готовит обращение к странам мира, в котором будет содержаться призыв не признавать Владимира Путина легитимным президентом Российской Федерации.

Верховная Рада Украины готовит обращение к странам мира, в котором будет содержаться призыв не признавать Владимира Путина легитимным президентом Российской Федерации.

Как передает Report, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко в эфире "Радио Свобода".

Мережко отметил, что Киев не признает легитимность "выборов" в России. По его словам, Рада уже приняла постановление, в котором говорится, что эти "выборы" следует рассматривать как международное преступление.

"С юридической точки зрения речь идет о преступлении", - сказал нардеп.

Кроме того, по словам Мережко, депутаты готовят еще одно постановление, в котором идет речь о непризнании Владимира Путина легитимным президентом.

Инициаторами обращения являются комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и председатель Верховной Рады.

"Основной пункт, основная идея этого обращения состоит в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать Путина легитимным", - объяснил Мережко.