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В Украине готовят документ о нелегитимности Путина

В Украине готовят документ о нелегитимности Путина Верховная Рада Украины готовит обращение к странам мира, в котором будет содержаться призыв не признавать Владимира Путина легитимным президентом Российской Федерации.
В регионе
20 марта 2024 г. 08:29
В Украине готовят документ о нелегитимности Путина

Верховная Рада Украины готовит обращение к странам мира, в котором будет содержаться призыв не признавать Владимира Путина легитимным президентом Российской Федерации.

Как передает Report, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко в эфире "Радио Свобода".

Мережко отметил, что Киев не признает легитимность "выборов" в России. По его словам, Рада уже приняла постановление, в котором говорится, что эти "выборы" следует рассматривать как международное преступление.

"С юридической точки зрения речь идет о преступлении", - сказал нардеп.

Кроме того, по словам Мережко, депутаты готовят еще одно постановление, в котором идет речь о непризнании Владимира Путина легитимным президентом.

Инициаторами обращения являются комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и председатель Верховной Рады.

"Основной пункт, основная идея этого обращения состоит в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать Путина легитимным", - объяснил Мережко.

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