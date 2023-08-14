В Украине экс-генерала приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

Шевченковский районный суд Киева признал бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова виновным в государственной измене, покушении на совершение теракта и хранении боеприпасов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Шевченковский районный суд Киева признал бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова виновным в государственной измене, покушении на совершение теракта и хранении боеприпасов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

Следствие установило, что бывший первый замруководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерий Шайтанов находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобиль" у полковника российской ФСБ Игоря Егорова.

"Последний под позывным "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года", - сказано в сообщении.

Также правоохранители установили, что Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, об оперативниках и контрразведчиках СБУ.

Отмечается, что целью Шайтанова было убийство майора Вооруженных сил Чечни, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Сотрудники СБУ задержали Шайтанова в апреле 2020 года в результате многоэтапной спецоперации.

Данные о связях Шайтанова с ФСБ поступили от западных союзников, а в МВД заявляли, что тот готовил покушение еще и на тогдашнего министра Арсена Авакова.