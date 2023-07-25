О нас

В Украине экс-депутата заподозрили в госизмене

В Украине экс-депутата заподозрили в госизмене В Украине бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В регионе
25 июля 2023 г. 11:41
В Украине экс-депутата заподозрили в госизмене

В Украине бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал "Наш" для манипулирования общественным мнением в интересах России. В первую очередь это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене. В связи с чем в начале февраля 2022 года против телеканала были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Отмечается, что после проведения экспертизы окончательно подтверждены факты преступной деятельности экс-нардепа против государственной безопасности Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений.

Напомним, что летом прошлого года суд запретил партию "Наши" Мураева. Кроме того, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков в квартирах и офисах Мураева. Во время обысков были найдены российские рубли, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны, где содержалась информация, подтверждающая его незаконные действия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi