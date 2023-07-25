В Украине экс-депутата заподозрили в госизмене

В Украине бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Украине бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал "Наш" для манипулирования общественным мнением в интересах России. В первую очередь это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене. В связи с чем в начале февраля 2022 года против телеканала были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Отмечается, что после проведения экспертизы окончательно подтверждены факты преступной деятельности экс-нардепа против государственной безопасности Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений.

Напомним, что летом прошлого года суд запретил партию "Наши" Мураева. Кроме того, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков в квартирах и офисах Мураева. Во время обысков были найдены российские рубли, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны, где содержалась информация, подтверждающая его незаконные действия.