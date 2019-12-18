В Украине депутатам ограничили неприкосновенность

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает "112 Украина".

Документ предусматривает, что генпрокурор согласовывает ходатайства о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку, в том числе проведение негласных следственных действий в отношении народных депутатов.

Данные ходатайства будет рассматривать соответствующий следственный судья, а в уголовных производствах, отнесённых к подсудности Высшего антикоррупционного суда — судья этого органа.

При доработке ко второму чтению также было утверждено, что такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии депутата, которого должны заблаговременно уведомить. Исключением в данном вопросе являются ходатайства о негласных и следственных действиях или обыске.