В Украине депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии, есть пострадавшие

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии. В результате чего пострадали по меньшей мере 26 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии. В результате чего пострадали по меньшей мере 26 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Официально о подрыве гранат в здании Керецковского сельского совета написали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорилось в сообщении.