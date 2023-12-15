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В Украине депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии, есть пострадавшие

В Украине депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии, есть пострадавшие На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии. В результате чего пострадали по меньшей мере 26 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.
В регионе
15 декабря 2023 г. 17:51
В Украине депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии, есть пострадавшие

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии. В результате чего пострадали по меньшей мере 26 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Официально о подрыве гранат в здании Керецковского сельского совета написали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорилось в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat sessiya zamanı qumbara partladıb, 26 nəfər xəsarət alıb

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