В Украине число зараженных COVID-19 выросло до 6125

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 415, до 6 125 тысячи, всего умер 161 человек, выздоровели 367,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 21 апреля в Украине 6 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 988, Киеве – 892, Ивано-Франковской – 556 и Тернопольской областях – 435.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.