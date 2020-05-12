В Украине число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч

На Украине количество инфицированных коронавирусом возросло на 375, до 16 023.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает украинский Минздрав.

"По состоянию на 12 мая на Украине 16 023 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели", — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.