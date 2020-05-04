В Украине число случаев коронавируса превысило 12 тыс.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине за минувшие сутки возросло на 418 - до 12 331 человека, число жертв возросло на 15 - до 303, выздоровевших стало 1 619. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось о 11913 заболевших COVID-19 на Украине, 288 из которых скончались и 1547 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Жертвами заболевания за время пандемии стал 247 631 пациент.