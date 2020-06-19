В Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 35 тыс.

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 921.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 34 984, умерли еще 19 человек, всего жертв 985.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.