В Украине число инфицированных COVID-19 за сутки превысило 2 тыс.

За сутки от коронавируса умерли 23 человека

Число случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии превысило 100 тыс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"На Украине уже 100 643 случая [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. За минувшие сутки заразились еще 2 106 человек", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, число выздоровевших составило 51 078, более 2,1 тыс. пациентов умерли, в том числе 23 за минувшие сутки.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения.