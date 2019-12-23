В Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате

В Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате

23 декабря, 2019 11:05

https://report.az/storage/news/d6d8b87f22a7e37be718e4ba2404e811/5bbee678-e3bf-4270-931b-f3d2d2e44664_292.jpg В здании психоневрологического интерната в Луганской области произошел пожар. Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу Украины по ЧС, при пожаре четыре человека погибли и трое пострадали.

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