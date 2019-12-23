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В Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате

В Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате

В здании психоневрологического интерната в Луганской области произошел пожар. Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу Украины по ЧС, при пожаре четыре человека погибли и трое пострадали.

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