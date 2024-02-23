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В Украине будут производить винтовки по стандартам НАТО

В Украине будут производить винтовки по стандартам НАТО В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО, в частности винтовки CZ BREN 2.
В регионе
23 февраля 2024 г. 13:14
В Украине будут производить винтовки по стандартам НАТО

В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО, в частности винтовки CZ BREN 2.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Украинская оборонная промышленность".

Компания заключила соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka a.s. и дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии.

Винтовки CZ BREN 2 используют военные и правоохранители многих стран, например, армия Чехии и Португалии, оперативная группа французской национальной жандармерии, польская пограничная служба, румынская жандармерия и т.д.

Проект передачи технологий производства CZ BREN 2 представлен на первом международном форуме оборонных индустрий в Киеве в конце сентября 2023 года.

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Версия на английском языке Rifles to be produced in Ukraine according to NATO standards
Версия на азербайджанском языке Ukraynada NATO standartlarına uyğun silahlar istehsal olunacaq

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