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В Украине будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин

В Украине будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин Минобороны Украины расширило список категорий мужчин, подпадающих под призыв в ВС страны во время военного положения.
В регионе
4 сентября 2023 г. 00:08
В Украине будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин

Минобороны Украины расширило список категорий мужчин, подпадающих под призыв в ВС страны во время военного положения.

Как передает Report, согласно приказу министерства, размещенному в электронной базе Верховной рады, теперь в армию будут призывать ограниченно годных к военной службе.

Таким образом, повестки могут получить мужчины с такими диагнозами, как бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики. Ограниченно годные будут проходить службу по конкретной военно-учетной специальности, которую будет определять военно-врачебная комиссия, следует из приказа.

Документом также упрощены требования по здоровью для желающих служить в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada məhdud yararlıların bir qismi hərbi xidmətə çağırılacaq

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