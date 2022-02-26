В Украине азербайджанская семья стала жертвой авиаудара

Супруга и дети уроженца Джебраильского района Азербайджана Гошгара Фарзалиева погибли в украинском городе Херсон в результате авиаудара российских ВС.

Супруга и дети уроженца Джебраильского района Азербайджана Гошгара Фарзалиева погибли в украинском городе Херсон в результате авиаудара российских ВС.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

Дипломат выразил соболезнования родственникам погибших.

Родственники Г.Фарзалиева рассказали, что его дочь Сабина и сын Заур перед инцидентом находились недалеко от города. Супруга Наталья Фарзалиева поехала туда, чтобы забрать своих детей. Автомобиль, в котором они передвигались, подвергся авиаудару.

Сам Гошгар Фарзалиев не пострадал, так как находился в этот момент в другом месте.