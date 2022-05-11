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В Украине арестовано движимое и недвижимое имущество родственников Медведчука и Козака

В Украине арестовано движимое и недвижимое имущество родственников Медведчука и Козака В Украине суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
В регионе
11 мая 2022 г. 15:54
В Украине арестовано движимое и недвижимое имущество родственников Медведчука и Козака

В Украине суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Государственное бюро расследований (ГБР).

"Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн. гривен", - говорится в сообщении ГБР.

Родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

"По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен, в частности, на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ", - отмечается в сообщении Бюро.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.

В ГБР напоминают, что ранее сотрудники теруправления ГБР Львова провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Казака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Medvedçuk və Kozakın qohumlarının daşınar və daşınmaz əmlakına həbs qoyulub

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