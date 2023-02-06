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В Украине арестовали удобрения "Уралкалия" и "Беларуськалия" почти на $2,7 млн

В Украине арестовали удобрения "Уралкалия" и "Беларуськалия" почти на $2,7 млн 170 вагонов с минеральными удобрениями производства компании "Уралкалий" и "Беларуськалий" на общую сумму почти 100 млн гривен (2,73 млн долларов) арестованы в Украине.
В регионе
6 февраля 2023 г. 17:43
В Украине арестовали удобрения Уралкалия и Беларуськалия почти на $2,7 млн

170 вагонов с минеральными удобрениями производства компании "Уралкалий" и "Беларуськалий" на общую сумму почти 100 млн гривен (2,73 млн долларов) арестованы в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора страны.

"По ходатайству прокуроров наложен арест на 170 вагонов с партией минеральных удобрений российского и белорусского производства. Общий объем имущества составляет 11,8 тыс. тонн на сумму почти 100 млн гривен <...> Они находились в режиме "транзит" в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха. Груз принадлежал двум иностранным компаниям - "Уралкалий" и "Беларуськалий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что позже арестованное имущество передадут в управление Украинского национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

28 января украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому вводятся санкции против 182 предприятий и трех предпринимателей из России и Беларуси. Среди прочих в списки вошли "Уралкалий" и "Беларуськалий", а также Белорусская железная дорога.

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