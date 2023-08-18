В Украине арестовали активы России и Беларуси почти на 2 млрд долларов

Власти Украины арестовали и конфисковали российские и белорусские активы почти на 2 млрд долларов. За счет них финансируются военные расходы.

Власти Украины арестовали и конфисковали российские и белорусские активы почти на 2 млрд долларов. За счет них финансируются военные расходы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

"Включая те активы, которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, - это более 70 млрд гривен (1,915 млрд долларов)", - сказал Немчинов в эфире телеканала "Рада" в ответ на вопрос об общей сумме арестованных и конфискованных в Украине российских и белорусских активов.

Некоторые активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие - Фонду госимущества, сообщил Немчинов, добавив, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

Немчинов напомнил, в Украине арестованы или конфискованы такие крупные имущественные комплексы, как Демуринский горно-обогатительный комбинат, бенефициарным владельцем которого, по версии украинских властей, является российский бизнесмен Михаил Шелков, активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, активы трех российских банков. "Есть активы разного рода, есть вагоны, есть транспортные средства, есть несколько авиационных судов, есть более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости, почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости", - сказал министр. Он добавил, что процесс конфискации собственности происходит достаточно медленно, поскольку украинские власти хотят соблюсти юридические процедуры, полагая, что после окончания военных действий владельцы активов могут обратиться в суд и оспорить их изъятие.