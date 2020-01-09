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В Украине 9 января объявили днем траура в связи с авиакатастрофой самолета МАУ

В Украине 9 января объявили днем траура в связи с авиакатастрофой само

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает сайт офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Документом, в частности, отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.

"С целью почтения памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении. 

В связи с авиакатастрофой самолета МАУ в посольстве Украины в Азербайджане 9 и 10 января будет открыта книга соболезнований.  

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