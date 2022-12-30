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В Украине 15 тыс. человек считают пропавшими без вести

В Украине 15 тыс. человек считают пропавшими без вести В Украине 15 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
В регионе
30 декабря 2022 г. 12:20
В Украине 15 тыс. человек считают пропавшими без вести

В Украине 15 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом Bloomberg заявила уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая.

По информации Вербицкой, многие из этих людей были мирными жителями. Она также указала на несоответствие между количеством подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.

Она отметила, что украинская сторона не располагает данными о том, что с ними произошло, и взаимодействие с представителями РФ по вопросу военнопленных "оставляет желать лучшего".

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