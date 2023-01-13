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Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым началась в Уфе. После окончания церемонии пройдет траурный митинг, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
В регионе
13 января 2023 г. 12:00
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана

Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу на церемонию прощание с экс-главой Башкортостана Муртазой Рахимовым.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".

Отметим, что Рахимов скончался в среду в возрасте 88 лет.

11.23

Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым началась в Уфе. После окончания церемонии пройдет траурный митинг, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

На церемонию прощания пускают всех желающих. Для ее проведения в историческом центре Уфы перекрыли несколько улиц. Сейчас люди стоят в очереди, чтобы попасть в концертный зал.

Рахимов умер 11 января после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Его похоронят на мусульманском кладбище в Уфе.

Он был председателем Верховного совета Башкортостана с 1990 по 1993 год. В 1993 году стал президентом Башкортостана, набрав на выборах 63% голосов. Занимал свой пост четыре срока, в 2010 году ушел в отставку.

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Версия на английском языке Putin arrives in Ufa for farewell ceremony for first president of Bashkortostan

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