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В Уфе эвакуировали 350 человек из-за пожара в школе

В Уфе эвакуировали 350 человек из-за пожара в школе Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь.
В регионе
23 ноября 2021 г. 10:44
В Уфе эвакуировали 350 человек из-за пожара в школе

Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в школе №126 по улице Мингажева в Уфе загорелся спортинвентарь на площади двух квадратных метров в помещении раздевалки размерами 5х3 метра в спортзале. В считанные минуты огонь был ликвидирован прибывшими пожарными.

"Погибших и травмированных нет. Эвакуированы 354 человека, из них 324 ребенка", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

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