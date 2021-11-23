В Уфе эвакуировали 350 человек из-за пожара в школе

Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь.

Из уфимской школы эвакуировали 354 человека из-за пожара в спортзале, где горел спортинвентарь.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в школе №126 по улице Мингажева в Уфе загорелся спортинвентарь на площади двух квадратных метров в помещении раздевалки размерами 5х3 метра в спортзале. В считанные минуты огонь был ликвидирован прибывшими пожарными.

"Погибших и травмированных нет. Эвакуированы 354 человека, из них 324 ребенка", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.