В убийстве советника губернатора в Армении подозревают его жену и сына

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Армении задержаны два человека по делу убийства советника губернатора Манука Симоняна, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Следственный комитет Армении сообщает, что в убийстве М. Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали непримиримые отношения в семье.

Отмечается, что убийство было совершено дома, после чего супруга вместе с сыном Норайром обвязали труп проволокой, завернули его в полиэтиленовые пакеты и ночью вывезли в безлюдное место.

Полицейские также обнаружили инструмент преступления – топор, которым и был убит советник губернатора Армавирской области.

Напомним, что связанный труп 52-летнего Манука Симоняна был обнаружен ночью 25 июля.