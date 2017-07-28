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    В убийстве советника губернатора в Армении подозревают его жену и сына

    Убийство было совершено дома, после чего супруга вместе с сыном Норайром обвязали труп, завернули его в полиэтиленовые пакеты и вывезли

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Армении задержаны два человека по делу убийства советника губернатора Манука Симоняна, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Следственный комитет Армении сообщает, что в убийстве М. Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали непримиримые отношения в семье.

    Отмечается, что убийство было совершено дома, после чего супруга вместе с сыном Норайром обвязали труп проволокой, завернули его в полиэтиленовые пакеты и ночью вывезли в безлюдное место.

    Полицейские также обнаружили инструмент преступления – топор, которым и был убит советник губернатора Армавирской области.

    Напомним, что  связанный труп 52-летнего Манука Симоняна был обнаружен ночью 25 июля.

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