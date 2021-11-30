В тюрьмах Грузии отбывают наказание более 100 граждан Азербайджана

Из содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев 104 - граждане Азербайджана.

Из содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев 104 - граждане Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в октябрьском отчете Национального статистического управления этой страны.

В месячном сравнении число отбывающих наказание граждан Азербайджана выросло на 4 человека. 13 граждан Азербайджана арестованы и привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, 91 - отбывает наказание.

В Грузии под пробационным контролем находятся 254 человека, из них 32 – граждане Азербайджана (28 мужчин и 4 женщины). В месячном сравнении их число увеличилось на 4 человека.

Всего в тюрьмах Грузии отбывают наказание 563 иностранных гражданина и лиц без гражданства.