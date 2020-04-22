В России предотвратили массовое убийство в учебном заведении

Жителя Тюменской области России задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об сообщает Центр общественных связей ФСБ.

У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения.