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В России предотвратили массовое убийство в учебном заведении

​В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведен

Жителя Тюменской области России задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об сообщает Центр общественных связей ФСБ.

У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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