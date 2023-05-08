В Тюменской области при тушении природного пожара погиб один человек

Житель Тюменской области погиб при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр Нижнетавдинского района региона. Еще два человека пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с природными пожарами.
"49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован", - говорится в распространенном сообщении.
В настоящее время пожар в районе Красного Яра локализован, уточнили в информационном центре.
Всего по данным на утро 8 мая в Тюменской области продолжают действовать 12 лесных пожаров общей площадью свыше 1,1 тыс. га и 12 ландшафтных пожаров. Тушением природных пожаров занимаются в общей сложности более 1,2 тыс. человек, используется 340 единиц техники, а также 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Для ликвидации пожаров применяются пожарные поезда и боевая техника Минобороны РФ.