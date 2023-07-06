В Тюмени сотрудники ФСБ РФ ликвидировали пытавшегося взорвать объект ТЭК

Сотрудники ФСБ РФ нейтрализовали жителя Тюмени при попытке совершить теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что задержаны граждане РФ. При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
В свою очередь, как сообщили в СК, "4 июля во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла 38-летний мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. На предупреждения он не реагировал. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован".