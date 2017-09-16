В Тюмени эвакуированы шесть торговых центров

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Саперы проводят проверку в шести тюменских торговых центрах, эвакуированных в субботу после анонимных звонков.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по области.

Сообщения о минировании в двух зданиях в ходе проверки не подтвердились.

«Наши подразделения находятся в боевой готовности», — сказали агентству в ведомстве.