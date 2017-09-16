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    В Тюмени эвакуированы шесть торговых центров

    Сообщения о минировании в двух зданиях в ходе проверки не подтвердились

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Саперы проводят проверку в шести тюменских торговых центрах, эвакуированных в субботу после анонимных звонков.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по области.

    Сообщения о минировании в двух зданиях в ходе проверки не подтвердились.

    «Наши подразделения находятся в боевой готовности», — сказали агентству в ведомстве.

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