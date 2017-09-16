В Тюмени эвакуированы шесть торговых центров

https://report.az/storage/news/4339233a0601bc7b0da651582fe3d68c/cbe70a39-1153-407b-b200-b60cdf7cec26_292.jpg
Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Саперы проводят проверку в шести тюменских торговых центрах, эвакуированных в субботу после анонимных звонков.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по области.
Сообщения о минировании в двух зданиях в ходе проверки не подтвердились.
«Наши подразделения находятся в боевой готовности», — сказали агентству в ведомстве.
News DepartmentАвтор новости