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В Тынде двое мужчин бросили взрывоопасный предмет на территорию отдела полиции

В Тынде двое мужчин бросили взрывоопасный предмет на территорию отдела полиции Двое мужчин кинули на территорию межмуниципального отдела МВД России "Тындинский" в Приамурье взрывоопасный предмет.
В регионе
16 июня 2023 г. 09:53
В Тынде двое мужчин бросили взрывоопасный предмет на территорию отдела полиции

Двое мужчин кинули на территорию межмуниципального отдела МВД России "Тындинский" в Приамурье взрывоопасный предмет.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

"В сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой двое граждан, находясь у здания межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", высказывают намерения о расправе над сотрудниками полиции. Один из них бросает на территорию МО МВД России предмет, после чего происходит хлопок. По данному факту следователями МО МВД России "Тындинский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, отделу полиции ущерб не нанесен.

После проверки сотрудники полиции и УФСБ России по Амурской области установили личности мужчин. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания. 36-летнего мужчину оперативники задержали в Белогорском районе, его 27-летнего знакомого - в Тынде. Уголовное дело для дальнейшего расследования передали в следственные органы.

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