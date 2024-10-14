В тяжелом ДТП в Стамбуле пострадали 10 человек

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в районе Башакшехир турецкого Стамбула пострадали десять человек.

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в районе Башакшехир турецкого Стамбула пострадали десять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.

По его данным, в результате столкновения такси с другим легковым автомобилем травмы различной степени тяжести получили 10 человек, трое из них оказались зажатыми во втором транспортном средстве, спасатели извлекли их с помощью специальных средств.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, информации об их состоянии нет. Из-за ДТП движение по проспекту было временно заблокировано.

По факту проводится расследование.