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В тяжелом ДТП в Стамбуле пострадали 10 человек

В тяжелом ДТП в Стамбуле пострадали 10 человек В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в районе Башакшехир турецкого Стамбула пострадали десять человек.
В регионе
14 октября 2024 г. 05:43
В тяжелом ДТП в Стамбуле пострадали 10 человек

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в районе Башакшехир турецкого Стамбула пострадали десять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.

По его данным, в результате столкновения такси с другим легковым автомобилем травмы различной степени тяжести получили 10 человек, трое из них оказались зажатыми во втором транспортном средстве, спасатели извлекли их с помощью специальных средств.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, информации об их состоянии нет. Из-за ДТП движение по проспекту было временно заблокировано.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda ağır yol qəzasında 10 nəfər yaralanıb

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