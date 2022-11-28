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В Тверской области РФ два человека погибли при падении вертолета

В Тверской области РФ два человека погибли при падении вертолета Два человека погибли в результате крушения частного вертолета "Робинсон" в Тверской области Российской Федерации.
В регионе
28 ноября 2022 г. 01:24
В Тверской области РФ два человека погибли при падении вертолета

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета "Робинсон" в Тверской области Российской Федерации.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет упал в поле в районе населенного пункта Вязовец. На его борту находились пилот и пассажир. Оба погибли", - сказал собеседник агентства.

На земле жертв и разрушений нет. Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, к месту происшествия отправлены 22 человека и шесть единиц техники. От МЧС России задействованы девять человек и три единицы техники.

Российские СМИ сообщают, что в крушении погиб мастер спорта по самолетному спорту Александр Курылев, а вторым погибшим оказался его брат Дмитрий Курылев.

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