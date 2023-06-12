В Туве возникла угроза прорыва дамбы на одной из межмуниципальных дорог из-за дождей

Угроза прорыва защитной дамбы на межмуниципальной автодороге Тээли-Кызыл-Даг возникла в Республике Тыва из-за сильных дождей.

Угроза прорыва защитной дамбы на межмуниципальной автодороге Тээли-Кызыл-Даг возникла в Республике Тыва из-за сильных дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

"В Бай-Тайге продолжаются сильные осадки. Из-за этого есть угроза прорыва защитной дамбы на автодороге Тээли-Кызыл-Даг. Направляем дополнительную тяжелую технику для подсыпки. На реке Шуй уже проведены укрепления. 500 тонн песка пошли на укрепление сооружения длиной в 40 метров", - говорится в сообщении.

По словам главы республики, всего в Туве под особым вниманием находится девять участков дорог. Накануне проезд по некоторым был затруднен из-за размыва, сейчас ограничений нет.