В Туркменистане запретили купальники бикини и шорты

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Туркменистане запретили ввоз и продажу женских купальников бикини и шорт.

Как сообщает Report со ссылкой на CA-News, на данный момент частные магазины распродают то, что осталось на складе из ввезённых до запрета товаров.

"На таможне не разрешают провозить купальники и шорты. По мере приближения сезона купания, на эти товары растёт спрос. Но таможенники не объясняют причину этого запрета", - отмечают продавцы.

В последние годы в летнее время шорты стали очень популярны как среди мужчин, так и среди женщин из-за жары, которая может превышать 50 градусов по Цельсию.

По словам продавцов, также нельзя ввозить шорты, которые в последнее время пользуются спросом, как мужские, так и женские:

"На толкучке, как называют новый базар, магазины, которые этим торговали, остались без товара. Остались остатки старых партий шорт и купальников".

Попытки издания получить официальные комментарии у таможенной службы Туркменистана по поводу запрета на ввоз и продажу купальников и шорт не дали результатов.

Сотрудник таможенной службы, говоривший на условиях анонимности, предположил, что данный запрет может быть связан "с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что турменским девушкам не подобает носить купальники". Но он не смог пояснить, почему запрет введён именно сейчас.

Различного рода запреты, ограничения и нормы, касающиеся внешнего облика граждан Туркменистана, вводятся властями уже давно. В разное время вводились запреты на золотые зубы, на длинные волосы и бороду у мужчин.

В Туркменистане, кроме прочего, имеет место особое требование к внешнему облику девушек и женщин. Так с 2013 года для участниц различных множественных мероприятий или работниц государственных учреждений, а также студенток местных ВУЗов обязали надевать платья одинакового алого цвета и национальный платок.