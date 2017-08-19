В Туркменистане запретили продажу алкоголя до октября

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Туркменистан запретил продажу алкоголя до октября, чтобы обеспечить "общественный порядок" перед ключевым спортивным событием, которое страна проведет в следующем месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом заявил один из сотрудников министерства торговли.

Запрет связан с проведением Азиатских игр, которые пройдут во второй половине сентября в Ашхабаде.

"Главная цель запрета - обеспечить мир и общественный правопорядок в стране в связи с усиленным мерами безопасности, введенными правоохранительными органами с 17 августа", - добавил источник.



19 декабря 2010 года Ашхабад получил право на проведение игр, данное решение было объявлено в столице Кувейта, был подписан двусторонний документ между Олимпийским Советом Азии и Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Игры пройдут с 17 по 27 сентября в столице страны.



