В Туркменистане заложен фундамент нового комплекса по производству минеральных удобрений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе имени С.А.Ниязова в Туркменабате.

Как передает Report, об этом сообщают туркменские СМИ.

Проект нового комплекса реализует корейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Производственные мощности комплекса составят 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год. Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно увеличить мощности химической промышленности Туркменистана.