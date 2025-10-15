В Туркменистане заложен фундамент нового комплекса по производству минеральных удобрений
15 октября, 2025
15:51
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе имени С.А.Ниязова в Туркменабате.
Как передает Report, об этом сообщают туркменские СМИ.
Проект нового комплекса реализует корейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Производственные мощности комплекса составят 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год. Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно увеличить мощности химической промышленности Туркменистана.
