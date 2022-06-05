В Туркменистане выделят $300 млн для обеспечения граждан продовольствием

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял решение выделить 300 млн долларов США с целью обеспечения продовольственной продукцией туркменского населения.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял решение выделить 300 млн долларов США с целью обеспечения продовольственной продукцией туркменского населения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство страны.

Об этом решении президент объявил в субботу на расширенном совместном заседании кабинета министров и Государственного совета безопасности, в ходе которого были подведены итоги работы отраслей национальной экономики за пять месяцев 2022 г.

В ходе заседания правительства вице-премьер страны Мухамметгулы Мухаммедов, курирующий финансово-экономический сектор, отчитался о принимаемых мерах по улучшению снабжения продовольственной продукцией, созданию запасов в достаточных объёмах продтоваров и поддержанию изобилия продуктов питания на внутренних рынках.

В данном контексте вице-премьер предложил соответствующим структурам выделить денежные средства для бесперебойного и оптимального обеспечения населения продовольственной продукцией. Также для выполнения поставленных задач в этом направлении планируется предусмотреть в Госбюджете на 2023 г. достаточные объёмы финансов.

Одобрив представленные предложения, Бердымухамедов отметил, что "с целью обеспечения продовольственной безопасности страны принял решение о выделении 150 млн долларов США в качестве поддержки предпринимателям, а также 150 млн долларов США министерству торговли и внешнеэкономических связей для закупки необходимых продовольственных товаров".

Подписав соответствующее постановление, глава государства адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений. Вице-премьер также отчитался о проводимой работе по обеспечению продовольственной безопасности страны, снижению объёмов импортной продукции, развитию местного производства.