Туркменистан присоединится к Соглашению о создании Глобального института зеленого роста

В Туркменистане вступил в силу закон "О присоединении к Соглашению о создании Глобального института зеленого роста"

В Туркменистане вступил в силу закон "О присоединении к Соглашению о создании Глобального института зеленого роста"

Как сообщает Report, в соответствии с законом, вступившим в силу с сегодняшнего дня, Туркменистан присоединится к Соглашению о создании Глобального института зелёного роста.

Глобальный институт зеленого роста (GGGI) - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле. Проекты организации направлены на стимулирование всеобъемлющего и устойчивого экономического роста в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой посредством развития "зеленой" экономики в условиях изменения климата. В настоящее время GGGI реализует 54 проекта в более чем 30 странах мира.

Соглашение о создании Глобального института зелёного роста было принято 20 июня 2012 года в городе Рио-де-Жанейро.