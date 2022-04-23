В Туркменистане в честь ночи Гадр помилованы полтысячи осужденных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь ночи Гадр, которая отмечается на 27-й день мусульманского поста.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь ночи Гадр, которая отмечается на 27-й день мусульманского поста.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства, проведенном в пятницу в режиме видеосвязи.

В этой связи Бердымухамедов дал указание министру обороны Туркменистана, секретарю Государственного совета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву, совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу, чтобы помилованные были освобождены от заключения и в ближайшее время оказались в кругу своих семей.

Руководителям велаятов (областей), этрапов (районов) и городов поручено принять необходимые меры для трудоустройства помилованных.

Как заявил Бердымухамедов, "регулярно проводя акты помилования, мы даем возможность людям, искренне раскаявшимся в содеянных преступлениях, искупить свою вину честным трудом и принять активное участие в развитии нашей страны".