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В Туркменистане в честь ночи Гадр помилованы полтысячи осужденных

В Туркменистане в честь ночи Гадр помилованы полтысячи осужденных Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь ночи Гадр, которая отмечается на 27-й день мусульманского поста.
В регионе
23 апреля 2022 г. 09:42
В Туркменистане в честь ночи Гадр помилованы полтысячи осужденных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь ночи Гадр, которая отмечается на 27-й день мусульманского поста.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства, проведенном в пятницу в режиме видеосвязи.

В этой связи Бердымухамедов дал указание министру обороны Туркменистана, секретарю Государственного совета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву, совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу, чтобы помилованные были освобождены от заключения и в ближайшее время оказались в кругу своих семей.

Руководителям велаятов (областей), этрапов (районов) и городов поручено принять необходимые меры для трудоустройства помилованных.

Как заявил Бердымухамедов, "регулярно проводя акты помилования, мы даем возможность людям, искренне раскаявшимся в содеянных преступлениях, искупить свою вину честным трудом и принять активное участие в развитии нашей страны".

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