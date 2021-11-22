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В Туркменистане в 6 раз увеличили срок безремонтной работы скважин

В Туркменистане в 6 раз увеличили срок безремонтной работы скважин На скважинах нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Готурдепенебит" в Туркменистане удалось увеличить срок безремонтной службы в 6 раз благодаря проведенных работ совместно с российской "Татнефтью" добились увеличения срока их безремонтной службы в 6 раз
В регионе
22 ноября 2021 г. 15:11
В Туркменистане в 6 раз увеличили срок безремонтной работы скважин

На скважинах нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Готурдепенебит" в Туркменистане удалось увеличить срок безремонтной службы в 6 раз благодаря проведенных работ совместно с российской "Татнефтью" добились увеличения срока их безремонтной службы в 6 раз.

Как передает Report, основной причиной частых поломок служил мелкодисперсный песок, который выходил из пласта скважин и откладывался в глубинно-насосном оборудовании.

Для предотвращения поломок на скважинах было предложено использовать металлокерамические клапаны, что не требовало значительных дополнительных затрат. С июля минувшего года на скважинах НГДУ "Готурдепенебит" было внедрено более 35 таких клапанных пар, что составляет 55% всех насосов.

По итогам проведенных профилактических действий штанговые насосные установки на скважинах смогли отработать без поломок 502 дня, в то время как ранее в среднем они выходили из строя после 77 суток эксплуатации.

Эффективное сотрудничество с нефтяниками "Татнефти" стало возможно благодаря Меморандуму о взаимопонимании, заключенному компанией "Туркменнефть" в 2018 году. Недавно это соглашение было продлено до 2028 года.

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