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В Туркменистане учредили медаль "Аркадаг"

В Туркменистане учредили медаль "Аркадаг" Новая государственная награда - медаль "Аркадаг" - учреждена в Туркмении.
В регионе
2 октября 2023 г. 08:57
В Туркменистане учредили медаль Аркадаг

Новая государственная награда - медаль "Аркадаг" - учреждена в Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", закон об этом подписал президент страны Сердар Бердымухамедов.

"Медаль Туркменистана Arkadag ("Аркадаг") учреждается с целью широкой поддержки гуманных инициатив, уважения достигнутых заслуг, накопленного опыта, растущего международного авторитета Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова", - говорится в положении о новой награде.

Она будет вручаться врачам, учителям, воспитателям, научным, творческим, государственным и общественным деятелям, а также другим гражданам (включая иностранцев и лиц без гражданства), внесшим вклад в реализацию государственной социальной политики, в развитие социальной сферы, защиту социально-бытовых прав, прав на здоровье, законных интересов человека и гражданина, за заслуги в обеспечении интересов материнства и детства и так далее.

Лица, удостоенные медали, награждаются президентом Туркменистаном. Им также вручается удостоверение к ней и специальный подарок от имени Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Медаль диаметром 45 мм изготовлена из серебра, покрытого позолотой.

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