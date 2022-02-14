В Туркменистане стартовала кампания по выборам президента

В Туркмениcтане сегодня стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов.

В Туркмениcтане сегодня стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов.

Как передает Report, в соответствии с избирательным кодексом страны, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Отметим, что ранее было объявлено, что внеочередные президентские выборы состоятся 12 марта.