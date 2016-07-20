В Туркменистане срок полномочий президента увеличат с 5 до 7 лет

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Заседание совета старейшин Туркменистана примет новую конституцию страны 14 сентября в Ашхабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, распоряжение о дате заседания подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Сообщается, что главное отличие нового проекта конституции от действующего документа заключается в сроке президентских полномочий. Он увеличивается с 5 до 7 лет. Кроме того, снимается верхнее возрастное ограничение для избрания на пост президента. В настоящее время этот предел установлен в 70 лет.

Ранее Г. Бердымухамедов отмечал необходимость приведения конституции "в соответствие с современными реалиями политического и социально-экономического развития" Туркменистана.